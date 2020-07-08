شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع بوليد سليمان وصالح جمعة.. وعودة إكرامى لمران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء بعدما إكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين ، وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

على صعيد متصل ، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائي الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائي في التدريبات البدنية رفقة باقي اللاعبين.

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وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحى، وشهدت الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم، ويستعد الأهلى لاستئناف النشاط الرياضى من جديد على الصعيدين المحلى والقاري ، وغاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء، ويعانى الشيخ من كدمة قوية فى الظهر، وخضع للفحص الطبى اليوم ومنحه الجهاز الطبى راحة من تدريبات الكرة اليوم.

على صعيد أخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على ملف الكرة، تشكيل لجنة التخطيط فى المرحلة المقبلة بعد إعفاء خالد بيبو من مهام عمله فيها، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين ،عقب تواجده طوال الفترة الماضية فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح برفقة زكريا ناصف، والتى اتخذت معظم القرارات التى تخص كرة القدم فى النادى الأهلى طوال الفترة الماضية، وجاء اعفاء بيبو للتفرغ لتطوير قطاع الناشئين ،والذى تحاول الإدارة الحمراء اعادته لسابق عهده لكى ينجح فى إفراز عناصر جيدة لفريق الكرة الأول، وينظر الخطيب فى مدى جدوى اضافة عنصر جديد للجنه التخطيط، ام سيتم الاكتفاء بالثنائى محسن صالح وزكريا ناصف خلال الفترة المقبلة.