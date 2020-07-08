"سوبر ميلان".. كيف تناولت الصحف الإيطالية هزيمة يوفنتوس بالأربعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإيطالية، الضوء على الهزيمة القاسية التي تلقاها يوفنتوس أمام مضيفه ايه سي ميلان خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتلقى يوفنتوس ضربة قوية بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح ميلان، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة كالتشيو.

وأكرم ميلان ضيافة يوفنتوس، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين دون رد إلى الفوز برباعية، كما حرم بيانكونيري من الابتعاد أكثر بصدارة الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 47 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قلص به الفارق لميلان، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 66 وأضاف رافايل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أنتي ريبيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 75، في المقابل رفع ميلان رصيده إلى النقطة 49 ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما قالته صحف إيطاليا تعليقًا على هزيمة يوفنتوس:

لاجازيتا ديلو سبورت

"جنون ميلان"

وقالت الصحيفة: "تأخر ميلان بهدفين دون رد في سان سيرو، لكنه قاتل ونجح في سحق يوفنتوس بنتيجة 4-2".

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وأضافت أن روسونيري سجل 3 أهداف في 5 دقائق.

كوريري ديلو سبورت

"سكوديتو مجنون"

وضعت الصحيفة الايطالية صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ظهر خلالها متحسرًا على خسارة المباراة، وعنونت الصحيفة قائلة: "سكوديتو مجنون".

وأضافت: "فوز روسونيري: إبرا، كيسي، لياو وريبيتش يلغون تقدم رابيو ورونالدو".

توتو سبورت

"سوبر ميلان.. يوفنتوس مجنون"

وقالت الصحيفة: "تقدم ليوفنتوس كل من رابيو ورونالدو، ثم في 5 دقائق قلب روسونيري المباراة عن طريقة إبرا، كيسي، لياو ويكمل ريبيتش العودة الرائعة".

وأضافت: "فقد ساري فرصة استغلال فرصة تعثر لاتسيو أمام ليتشي بالخسارة 2-1".