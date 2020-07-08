هدف الزمالك.. المثلوثي ينفي مقاضاة الصفاقسي بسبب مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي ولاعب منتخب "نسور قرطاج"، مقاضاة ناديه من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وخرج قائد فريق الصفاقسي التونسي عبر حسابه "انستجرام"، لينفي كل ما تردد عن مقاضاة نادي "عاصمة الجنوب" للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكان المثلوثي أعلن منذ فترة أنه تنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل إلى ستة شهور من أجل الرحيل عن الصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.

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وأشارت تقارير صحفية تونسية، إلى أن المثلوثي لم يشارك في تدريبات الصفاقسي منذ قرار استئناف النشاط الرياضي في تونس تمهيدًا للانتقال لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.

وأصبح المثلوثي قريبًا من الانتقال للزمالك ليدعم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، في ظل رحيل الدولي التونسي الآخر حمدي النقاز في منتصف الموسم الجاري لأسباب مادية.

جدير بالذكر أن المثلوثي البالغ من العمر 27 عامًا، اتفق مع الزمالك التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات، مقابل حصوله على مليون و700 ألف دولار بحسب تقارير صحفية تونسية.