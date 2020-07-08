5 تغييرات.. تعرف على موقف صلاح من المشاركة أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم ضمن الأسبوع الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول استطاع أن يحسم لقب بريميرليج بصورة رسمية قبل نهاية البطولة بسبع جولات، إلا أن "الريدز" لديه العديد من الأهداف لمواصلة سلسلة الأرقام القياسية التي تحققت خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وفيما يتعلق بتشكيل ليفربول، فإن كلوب سيجري خمس تغييرات عن مباراة أستون فيلا الماضية، والتي انتهت لصالح بطل الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

وسيكون أولى تبديلات ليفربول بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، من خلال مشاركة جيمس ميلنر العائد من الإصابة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من أندي روبيرتسون.

وسط الملعب سيشهد عدة تغييرات حيث سيعود القائد جوردان هندرسون ومعه فينالدوم للمشاركة بدلاً من الثنائي فابينيو ونابي كيتا.

وسيعتمد كلوب في الجانب الهجومي على الياباني تاكومي مينامينو بدلاً من ساديو ماني، كما سيقود الهجومي روبيرتو فيرمينو بدلاً من ديفوك أوريجي، على أن يكون الهجوم مكون من الثلاثي (تاكومي مينامينو - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح).

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ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.