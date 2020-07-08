رياضة | 12 إصابة بفيروس كورونا في صفوف استقلال الإيراني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 12 إصابة بفيروس كورونا في صفوف استقلال الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت وكالة "إرنا" للأنباء انه في "أعقاب الخضوع للفحوص، تأكدت النتائج الإيجابية لـ12 شخصاً".

ونقلت عن بيان لمستشفى مسيح دانشوري في طهران، أن المصابين هم "طبيب الفريق ولاعبين"، وأن 61 شخصاً من أفراد النادي خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19" بناء على طلب إدارته.

وبحسب تقرير لـ "إرنا" الإثنين، كان من المقرر أن يخوض استقلال، أحد أبرز أندية كرة القدم في إيران، مباراة ضمن الدوري المحلي ضد بارس جنوبي "لكنه لم يحضر المباراة لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا".

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واستأنفت منافسات البطولة المحلية في 25 حزيران/يونيو بعد تعليقها لنحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وتعد إيران أكثر الدول تأثراً بالوباء في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء وفاة 200 شخص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في شباط/فبراير الماضي.

وبذلك، ارتفع عدد الوفيات الى 11931 شخصا، والعدد الإجمالي الرسمي للإصابات الى 245688 شخصاً.

ويذكر أن حصيلة الوفيات والإصابات المسجلة رسميا تزداد في إيران منذ أعلنت في مطلع أيار/مايو عن أدنى عدد من الإصابات اليومية في شهرين.