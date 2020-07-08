رياضة | تعليق غريب من ساري بعد هزيمة يوفنتوس أمام ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق غريب من ساري بعد هزيمة يوفنتوس أمام ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، عدم البحث عن أسباب "للانهيار التام" أمام ميلان، بعدما فقد هيمنته على القمة لمدة ساعة، ليستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني خلال خسارته 2-4.

قال ساري لمحطة دي.ايه.زد.إن: "أعتقد أننا لعبنا بأداء رفيع المستوى في أول 60 دقيقة، وسيطرنا تماماً ثم حدث انهيار، لا يجب التفكير كثيراً فيما حدث، لأن هناك مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام".

وأضاف: "عادة لا يمكن إيجاد أسباب لهذه الانهيارات غير المفهومة".

وتابع: "التعمق في تحليل الموقف ووضع أنفسنا في تجربة لن يكون مثمراً، وسنخسر كل الجهود الجيدة التي قمنا بها حتى الآن، إنها هزيمة مختلفة تماماً عما حدث أمام فيرونا ونابولي، لذا يجب التركيز في المباراة المقبلة، هذا الفريق يملك قدرات ممتازة وهذا ما نحتاجه لمواصلة البناء".