رياضة | الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينتظر النادي الأهلي تلقى ضربة قوية من نظيره نادي بيراميدز بسبب نجمي الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان نادي بيراميدز قد حصل على توقيع كل من شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي وأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق منذ فترة لينضما للفريق في بداية الموسم القادم.
بينما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم فتح باب القيد للصفقات الجديدة في مصر بداية من شهر أكتوبر القادم أي قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز بحوالي 4 أسابيع.
ويحق لنادي بيراميدز أن يقوم بقيد إكرامي وفتحي في قائمة الفريق بالموسم الجديد وبالتالي لن يشاركا في باقي مباريات الأهلي بالموسم الحالي.
وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي للاعتماد على أحمد فتحي بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الموسم بسبب عدم وجود بدائل له حاليا في مركزه بإستثناء محمد هاني ولكن سيحسم هذا الأمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.