رياضة | الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر النادي الأهلي تلقى ضربة قوية من نظيره نادي بيراميدز بسبب نجمي الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادي بيراميدز قد حصل على توقيع كل من شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي وأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق منذ فترة لينضما للفريق في بداية الموسم القادم.

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بينما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم فتح باب القيد للصفقات الجديدة في مصر بداية من شهر أكتوبر القادم أي قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز بحوالي 4 أسابيع.

ويحق لنادي بيراميدز أن يقوم بقيد إكرامي وفتحي في قائمة الفريق بالموسم الجديد وبالتالي لن يشاركا في باقي مباريات الأهلي بالموسم الحالي.

وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي للاعتماد على أحمد فتحي بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الموسم بسبب عدم وجود بدائل له حاليا في مركزه بإستثناء محمد هاني ولكن سيحسم هذا الأمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.