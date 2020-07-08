رياضة | رسمياً.. انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدورة العاشرة من عالم دبي للرياضة، الفعالية الرياضية الصيفية الأكثر شهرة، والتي تستمر فعالياتها حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تحوّلت قاعات مركز دبي التجاري العالمي إلى صالات رياضية وملاعب لكرة السلة وكرة القدم والكريكت والتنس والريشة الطائرة وغيرها من الأنشطة الرياضية، حيث تستقبل محبي الرياضة الذين يرغبون في اللعب والتدريب والتنافس ضمن مرافقها المكيّفة وفي بيئة آمنة.

ويضمّ عالم دبي للرياضة سلسلة مثيرة من الأنشطة بمشاركة عدد من الأكاديميات في مختلف الرياضات.

وتجول أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات مركز دبي التجاري العالم، ماهر جلفار، ومساعد الأمين العام في الملاعب في قاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، ناصر أمان آل رحمة، والتي تعمل كمساحة حصرية منفصلة تسمح بالتباعد الاجتماعي للمشاركين، والتقوا بالمشاركين واستمعوا إلى شرح من المدربين ومسؤولي الأكاديميات عن عدد المشاركين وفترات التدريب والبروتوكول الذي يتم تنفيذه في التدريبات.

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ويأتي الإعلان عن تنظيم فعاليات عالم دبي للرياضة هذا العام، بعد قرار مجلس دبي الرياضي باستئناف الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة، مع الالتزام بكافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، والسلطات الصحية الأخرى حرصاً على صحة وسلامة ورفاهية اللاعبين والزوار وأفراد المجتمع.

ويُقدم عالم دبي للرياضة برنامجاً معدّلاً، يستضيف 8 ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وتتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، كما سوف تقوم الأكاديميات الرياضية المشاركة بتوفير مخيّمات التدريب الصيفية. ويمكن الوصول إلى القاعات من خلال ومدخل مباشر من شارع المستقبل يُساهم في تسهيل حركة الزوّار ويتوفر موقف سيارات منفصل.

وتلتزم كل لعبة رياضية بالإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من حكومة دبي، لضمان الحفاظ على استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام. وقد قام فريق عالم دبي للرياضة بإعداد فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في جميع الأنشطة الرياضية، وتجهيز فريق متخصّص في التعقيم، سوف يكون مسؤولاً عن التطهير الآمن لكافة المعدّات الرياضية بصورة دورية منتظمة في جميع أنحاء القاعة الرياضية.

و طبق مركز دبي التجاري العالمي العديد من التدابير الوقائية التنظيمية في الموقع لضمان صحة وسلامة جميع الأشخاص والعاملين في موقع عالم دبي للرياضة. هذا ويتوجّب تسجيل الزائرين عن بُعد عبر تطبيق عالم دبي للرياضة قبل الدخول م وتضم وسائل الحماية الرئيسية المقدّمة في الموقع غرف خدمات الطوارئ الطبية وتعقيم المرفق.