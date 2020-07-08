رياضة | مران الأهلي| غياب الشيخ للإصابة وعودة محمود وجلسة عبدالحفيظ مع صالح وسليمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| غياب الشيخ للإصابة وعودة محمود وجلسة عبدالحفيظ مع صالح وسليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وانتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.

وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائي الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائي في التدريبات البدنية رفقة باقي اللاعبين.

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من ناحية أخرى شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافي اللاعب من الإصابة بالرباط الصليبي حيث بدأت مشاركة اللاعب تدريجيا اليوم في تدريبات الكرة.

وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها قبل عدة شهور.

كما غاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء.

ويعاني الشيخ من كدمة قوية في الظهر ، حيث خضع للفحص الطبي اليوم ومنحه الجهاز الطبي راحة من تدريبات الكرة اليوم.

ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.