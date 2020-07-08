رياضة | أرتيتا: قدمنا أداءً سلساً وكان بوسعنا زيادة النتيجة أمام ليستر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرتيتا: قدمنا أداءً سلساً وكان بوسعنا زيادة النتيجة أمام ليستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، خيبة أمله بعد طرد لاعبه إيدي نكيتياه في الدقائق الأخيرة، خلال تعادل فريقه 1-1 مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن فريقه كان قادراً على تسجيل 4 أهداف لولا براعة كاسبر شمايكل.

قال أرتيتا: "يجب إدراك أنه فتى صغير، لا أفهم اللوائح، لم أشاهد مطلقاً أي حكم يراجع أي لقطات، لكني لا أستطيع أن أفعل شيئاً الآن، إنها اللوائح".

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وبعد هدف أوباميانغ، قدم آرسنال أداءً سلساً، وكان بوسعه زيادة النتيجة مع نهاية الشوط الأول، لكن حارس ليستر، كاسبر شمايكل، تصدى لعدة فرص، وتراجع الفريق اللندني تماماً في الشوط الثاني.

وأضاف مدرب آرسنال: "فخور للغاية بفريقي، وبالطريقة التي لعبنا بها ضد هذه النوعية من المنافسين، كان يجب أن نتقدم بثلاثة أو أربعة أهداف، عندما تواجه مثل هذه النوعية من المنافسين وأنت متفوق، يجب أن تحسم المباراة حين يتاح لك ذلك".

وحافظ التعادل على تفوق ليستر بأربع نقاط على مانشستر يونايتد الذي تتبقى له مباراة.