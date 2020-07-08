رياضة | الأهلي يقترب من تمديد عقود مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تمديد عقود مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتشرت بعض الأنباء في الفترة الماضية بوجود خلاف بين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، وإدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.

ونفى مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، والذي أكد عدم وجود خلافات مادية فى ملف تجديد عقد مروان محسن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التجديد فى الأيام القليلة المقبلة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسكه باستمرار مروان محسن خلال الموسم الجديد لقناعته بمستواه.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي جدد عقد الثنائي، حارس المرمى محمد الشناوي، ومدافع الفريق سعد سمير، وتم الإعلان بشكل رسمي أمس الأربعاء.