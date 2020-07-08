رياضة | بيولي: انتهينا من ارتكاب الأخطاء.. وعقلية ميلان صنعت الفارق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيولي: انتهينا من ارتكاب الأخطاء.. وعقلية ميلان صنعت الفارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، عن إعجابه بفريقه بعد قدرتهم على العودة في النتيجة والتغلب على يوفنتوس، بنتيجة (4-2)، في منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحاتهعقب المباراة: "كل الثناء يذهب للاعبين، حيث أظهروا عقلية وروح لا تصدق، حتى في الأوقات الصعبة ظهروا متماسكين ومؤمنين، لذلك هذا الانتصار العظيم مكافأة لهم".

وأضاف "هذا نتاج العمل الذي نقوم به في ميلان، كنا نعلم أن مركزنا في جدول الترتيب لا يعكس جودتنا، لذلك قمنا بعزل أنفسنا وركزنا على العمل والقيام بما نستطيع".

وتابع ستيفانو "الآن يمكنني الاعتماد على الجميع فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، إنه موسم غير عادي، وسنواجه نابولي في المباراة المقبلة، لذلك علينا أن نرضى عن هذا الانتصار ثم ننظر للاختبار التالي".

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وأردف "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، نحن نعلم أنه إذا كان تركيزنا أو تصميمنا قليل فإننا سندفع ثمنًا باهظًا، لقد دفعنا بالفعل ثمن هذا الموسم، وانتهينا من ارتكاب هذه الأخطاء".

وزاد بيولي "لقد قمنا بعمل جيد للاستفادة القصوى من ركلة الجزاء واستعادة حماسنا، أمر مؤسف على الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني، لأن الدفاع كان بإمكانه القيام بعمل أفضل. عقلية هذا الفريق تصنع الفارق في الوقت الحالي، وهذا شيء يجب أن نستمر في تحفيزه".

وحول شائعات رحيله بنهاية الموسم، صرح بيولي "أنا لا أفكر فيما بعد 3 أغسطس المقبل أو مستقبلي، أفكر فقط في المباراة التالية، والعمل مع هذه المجموعة التي تجعلني راضيًا تمامًا".

واستطرد "لقد أصبحنا فريقًا لأننا نعرف بعضنا البعض ونعرف نقاط القوة والضعف لدينا، أنا سعيد للغاية هنا، فخور ومتشوق لإنهاء الموسم على أعلى مستوى، أنا لا أعرف ما سيجلبه لي المستقبل، لكننا سنرى عندما تأتي هذه اللحظة".

واختتم "علينا أن نظل مركزين ونكون مستعدين لما هو قادم في طريقنا، لأنها كلها مباريات صعبة".