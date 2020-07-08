رياضة | ألابا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألابا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل النمساوي دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري في صيف 2021.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن ألابا لم يحسم مستقبله حتى الآن سواء بالاستمرار في صفوف بايرن ميونخ أو الرحيل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن ألابا يرغب في الحصول على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو وذلك من أجل الموافقة على تجديد عقده ولكن بايرن ميونخ ليس على إستعداد لتلبية مطالب النجم النمساوي الضخمة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن نسبة استمرار ألابا في بايرن ميونخ هي 50% علمًا بأن العديد من الأندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.