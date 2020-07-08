شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لاعلان تعديلات نظام مسابقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لاعلان التعديلات على نظام مسابقة الدورى التى سيتم استئنافها فى أغسطس المقبل فى ظل الضوابط الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط ..

وكشف مسئولو اتحاد الكرة ان القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.