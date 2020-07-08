شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث إعادة تشكيل لجنة التخطيط بعد إعفاء خالد بيبو من مهامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على ملف الكرة تشكيل لجنة التخطيط في المرحلة المقبلة بعد اعفاء خالد بيبو من مهام عمله فيها، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين ،عقب تواجده طوال الفترة الماضية في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح برفقة زكريا ناصف، والتي اتخذت معظم القرارات التي تخص كرة القدم في النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، وجاء اعفاء بيبو للتفرغ لتطوير قطاع الناشئين ،والذي تحاول الإدارة الحمراء اعادته لسابق عهده لكي ينجح في إفراز عناصر جيدة لفريق الكرة الأول.

وينظر الخطيب في مدي جدوى اضافة عنصر جديد للجنه التخطيط، ام سيتم الاكتفاء بالثنائي محسن صالح وزكريا ناصف خلال الفترة المقبلة.

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من ناحية أخرى ، يرى الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، أن تجربة رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء في الدوري الإنجليزي لم تكن موفقه بسبب صغر سن رمضان وقوة المسابقة، مضيفا في تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت، أنه لا يفضل خروج رمضان صبحي للاحتراف في الدوري الانجليزي مجدداً رغم تألقه مع الأهلي في الوقت الحالي.

أضاف طه اسماعيل: في وجود "العفيجي" رمضان صبحي بالأهلي لا يمكن مقارنته بأحد حتى بعد ضم طاهر محمد طاهر، رمضان الآن تطور كثيراً وأصبح لديه شخصية ظهرت خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي، ويمكن مشاركة طاهر إلى جانبه لكن رمضان يجب أن يكون أساسياً ولو كان الأهلي يستطيع دفع المبلغ المطلوب من هدرسفيلد فلا يجب أن يتردد في شراء رمضان ، واستطرد طه اسماعيل: لا أفضل احتراف رمضان في الدوري الانجليزي حتى يحقق نجاح، وأفضل له الدورى الفرنسي أو السويسري، وليعتبر بمسيرة النجم المصري محمد صلاح عندما بدأ مسيرته في بازل.