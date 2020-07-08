رياضة | موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام إسبانيول، على أرضية ملعب كامب نو.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل مزاحمة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة أمام إسبانيول، عبر قناة bein Sport hd 3.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.