شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يواصل اجتماعاته بأندية المظاليم لمناقشة اللائحة الاساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث حيث يعقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع أندية مطروح والضبعة لمناقشتهم حول التصورات النهائية للائحة النظام الأساسى بجانب شكل المسابقات فى الموسم الجديد ومصير المسابقة فى الموسم الجارى واختيار أفضل السيناريوهات لتحديد طريقة الصعود والهبوط بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويحقق العدالة بين الأندية.

فيما قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تفعيل قرار التأمين الطبى على اللاعبين الدوليين القدامى الذين مثلوا المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، ويتم حاليا حصر هذه الأسماء تمهيدا لتفعيل القرار لاسيما بعد تعاقد اتحاد الكرة مع أحد المراكز الطبية الكبرى للكشف عن اللاعبين وعلاجهم ضد الإصابات، وجاء قرار التأمين على اللاعبين القدامى تقديرا لجهودهم مع المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تشكيل إدارة طبية جديدة داخل اتحاد الكرة تكون مختصة بإنشاء ملفات لكل نادٍ بالدورى الممتاز واللاعبين عن الحالة الصحية لكل فرد ومتابعته أولا بأول.

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وقرر اتحاد الكرة إسناد اللجنة الطبية لكورونا إلى مصطفى ترك مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، والذى تولى هذا المنصب لسنوات طويلة مع سمير زاهر وجمال علام وهانى أبو ريدة ثم عمرو الجناينى، قبل ان يتم إسناد مهمة جديدة اليه وهى إدارة اللجنة الطبية بفيروس كورونا.

فى سياق متصل حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020، وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل