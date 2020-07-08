شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض اعلان قائمة الراجلين عن الزمالك في الوقت الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اعلان قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي وقرر عمل اعادة تقييم لجميع اللاعبين بما فيهم الذين تم الاستقرار علي رحيلهم منذ فترة، وذلك بعد اعلان الاتحاد الافريقي مواعيد القيد للموسم الجديد وكذلك اعلان اتحاد الكرة ان القيد في الموسم الجديد سيكون قبل نهاية الموسم الحالي بأربعة اسابيع.

وكشف مصدرداخل نادي الزمالك ان كارتيرون سيعيد تقييم جميع اللاعبين من حيث اللياقة البدنية والمستوي الفني عقب عودة الفريق للتدريبات ، وذلك حتي يكون الحكم عليهم عادل ويحصل جميع اللاعبين علي فرصة البقاء في الزمالك، كما أكد المصدر ان كارتيرون اخبر الجهاز المعاون ان فترة التوقف الطويلة الحالية بسبب كورونا ادت الي رجوع جميع اللاعبين الي متسوي فني وبدني متساوي، وهو ما يجعل الفرص امام الجميع متساوية.

فيما تواجد محمد عواد حارس مرمي الفريق أمس وخضع عواد للمسحة الخاصة بكورونا والتي قام بها اللاعبون والجهاز الفني والاداري والعاملين بمقر النادي، وتعد هذه المسحة هي الثالثة لعواد بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، حيث خضع لمسحة ثانية منذ أيام وثبت سلبيتها ى، وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق بعمل المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا ،وخضع الجميع للمسحة بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق ، وكان الفريق قد قام بعمل المسحة الأولى والتي أسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق.

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والحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة أنه فى حالة إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصاباً بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

ويواصل الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة مصابى الفريق بفيروس كورونا حيث يخضع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق ومنتصر الرملى إدارى الفريق للعزل المنزلى، بعد تأكد إصابتهم بذلك الفيروس فى المسحة الأولى التى أجراها الفريق يوم الجمعة الماضى .

فيما حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى أجراها الفريق أمس ، الثلاثاء، فى مقر النادى، حيث حدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.