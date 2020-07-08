فاروق جعفر: فرع الزمالك الجديد سيُبنى على مراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فاروق جعفر، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن هناك شركة مصرية تقوم على مشروع فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح جعفر، خلال حلوله ضيفاً بفضائية الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الفرع الجديد سيُبنى على مراحل على مساحة فعلية للمشروعات تصل إلى 90:92 فداناً.

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وأشار لاعب الزمالك الأسبق، إلى أنه حضر اجتماع مرتضى منصور رئيس ناديه والشركة المُنفذة؛ حيث سيضم فرع النادي بأكتوبر 12 حمام سباحة بخلاف استاد وملاعب كرة فرعية وأخرى للناشئين وصالات مُغطاة ومساحات اجتماعية كبير.

ونوه جعفر، إلى أن مرتضى منصور كان يُشدد على الملحوظات الخاصة بالأطفال وحدائق الألعاب الخاصة بهم، قائلاً:"القناة كانت حلماً وفرع النادي الثاني حلم جديد".

وأتم جعفر حديثه بالإشارة إلى أن الاستاد سيكون أيضاً للأعضاء الذين سيستخدمون مضمار الملعب (التراك) للعدو، بخلاف وجود ملاعب تنس وكافيهات.