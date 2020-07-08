ميدو: طاهر محمد سيصبح أهم لاعب في النادي الأهلي في السنوات المقبلة

أشاد أحمد حسام " ميدو" مدرب نادي الزمالك السابق، بلاعب المقاولون العرب المنتقل حديثاً للنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، مشيراً إلى أنه سيصبح من أهم لاعبي القلعة الحمراء في السنوات المقبلة.

وتوصل مسؤولو النادي الأهلي مع نظرائهم بالمقاولون العرب على اتفاق نهائي يقتضي بانتقال

طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء ابتداءاً من الموسم المقبل.

وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، أن طاهر محمد طاهر يمتلك امكانيات فنية وبدنية جيدة للغاية، تأهله للنجاح مع النادي الأهلي في الفترة

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المقبلة.

وأضاف نجم نادي الزمالك السابق، أن طاهر محمد سيصبح أهم لاعب في النادي الأهلي في السنوات المقبلة، مشيراً أن اللاعب يمتلك ثقافة عالية تجعله يتأقلم مع النادي الأهلي سريعاً.

ويعد طاهر محمد أحد أبرز العناصر في الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة وساهم في وصول المقاولون العرب إلى المركز الثاني بترتيب الدوري المصري قبل توقفه بسبب كورونا.