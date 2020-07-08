عمرو الجنايني يكشف أفضل 11 لاعباً في تاريخ الكرة المصرية

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، عن أفضل 11 لاعباً في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره الشخصية.

وقال الجنايني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار:"أفضل 11 لاعباً في تاريخ مصر من وجهة نظري هم، إكرامي الشحات، إبراهيم يوسف، ماهر همام،

إبراهيم حسن، ، محمد عبد الشافي، محمد شوقي، حسام غالي، حسن شحاتة، محمود الخطيب، ، حازم إمام، حسام حسن".

وأضاف الجنايني " محمود الجوهري هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية".

كما أكد رئيس اللجنة الخماسية، أن اتحاد الكرة يجهز تكريم يليق بمحمد صلاح نجم ليفربول الحالي، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، "نحضَّر تكريم يليق بمحمد صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالدوري الإنجليزي".

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وتابع الجنايني: "عندما تحدثت مع محمد صلاح لأول مرة بخصوص مشكلته مع الاتحاد السابق، أخبرته بأنه لاعب محترف لديه حقوق وعليه التزامات، ولن أطلب منك أكثر من ذلك".