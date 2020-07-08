مدرب ريال مدريد الأسبق: محمد صلاح أحد ملوك الكرة بجانب رونالدو وميسي

أشاد مدرب نادي ريال مدريد السابق باولو كامبوس، بالمحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيراً إلى أنه أحد ملوك كرة القدم على مستوى العالم.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية

وكأس السوبر الأوروبي، كما أنه حاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وينافس على لقب الهداف في الموسم الجاري.

وقال مدرب ريال مدريد الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية، "

محمد صلاح أصبح ملكاً من ملوك كرة القدم برفقة الثنائي كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي ".

وأضاف " البعض يظن أن محمد صلاح برازيلياً نظراً لإمكانياته الفنية العالية، وما يقدمه مع ناديه ليفربول".

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وتطرق في حديثه عن الكرة المصرية، حيث قال مدرب ريال مدريد الأسبق " أعرف أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب، وأتابع دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية للأندية".