عمرو الجنايني: سنخاصب الفيفا بشأن اقتراح عمل فترة انتقالات ثالثة لأندية الدوري

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، إنه سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن اقتراح تفعيل فترة انتقالات ثالثة لأندية الدوري الممتاز.

وقال الجنايني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار المصرية: "سنطرح على الفيفا عمل فترة انتقالات ثالثة لأندية الدوري، لأن الأندية

ستواجه صعوبات كبيرة بسبب ضيق الوقت لإبرام تعاقدات جديدة أو تسويق لاعبيها".

يذكر أن اللجنة الخماسية ستنتهي إداراتها لاتحاد الكرة مع نهاية الشهر الجاري، على أن يتحدد بعدها موعداً لإجراء انتخابات اتحاد الكرة.

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كما شدد الجنايني أنه قضى

على ظاهرة تأجيل المباريات في الدوري بالتليفون على حد وصفه، مشيراً أنه تسلم إدارة اتحاد الكرة والجبلاية تدار بالعشوائية.

وأضاف أنه حينما تولى مسؤولية إدارة اتحاد الكرة أقنع رؤساء اللجان بالاتحاد لتقديم استقالتهم طبقا للقانون، مؤكدًا أنه فاجأهم بقبولها على الفور.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عودة منافسات الدوري المصري للموسم الحالي ابتداءا من السابع من أغسطس المقبل.