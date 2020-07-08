مجدي عبدالغني يوضح الفارق بين طاهر محمد ورمضان صبحي

أوضح مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق، الفارق بين طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل حديثاً للنادي الأهلي، وبين رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي. وقال عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية: "أرى أن المقارنة بين طاهر محمد ورمضان صبحي صعبة للغاية، لأنهما يختلفان عن بعضهما بشكل كبير داخل الملعب". ورمضان صبحي صعبة للغاية، لأنهما يختلفان عن بعضهما بشكل كبير داخل الملعب". وأضاف: "رمضان صبحي يمتلك خبرات كبيرة بسبب احترافه في الدوري الإنجليزي ومشاركته مع المنتخبين المصري الأول والأوليمبي بجانب تواجده في النادي Advertisements الأهلي، على عكس طاهر محمد فلم يظهر في الفترة الأخيرة بصورة جيدة مثل صبحي بسبب إصابته القوية". الأهلي، على عكس طاهر محمد فلم يظهر في الفترة الأخيرة بصورة جيدة مثل صبحي بسبب إصابته القوية". وكان النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع المقاولون العرب يقتضي بضم طاهر محمد طاهر إلى القلعة الحمراء نظير 20 مليون جنيه. ومن المتوقع أن يرحل رمضان صبحي عن النادي الأهلي بعد انتهاء إعاراته إلى ناديه الإنجليزي هدرسفيلد.

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