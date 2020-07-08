الجنايني يكشف موعد انتهاء الموسم الحالي للدوري بعد استكماله

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الحالي، عن موعد انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد قرار استكماله في السادس من أغسطس القادم.

وصرح الجنايني في حواره مع أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار خلال برنامج "أوضة

اللبس": "تقريبًا سيتم الانتهاء من الموسم الحالي للدوري في منتصف أكتوبر أو الأسبوع الثالث من الشهر ذاته"

وأضاف: "سنحدد تاريخ نهاية الموسم بالضبط بعد تحديد موعد المباريات الإفريقية، والإعلان عن يوم انتهاء البطولة".

وتابع الجنايني: " الاجتماع الأخير مع الأندية باتحاد الكرة كان ليس للتصويت على قرار الدوري، ولكن لمناقشة الحلول المشاكل التي تواجهها الأندية قبل البداية، لأن هذا القرار من الدولة والحكومة، التي أصرت على استئناف البطولة".

وأتم: "لأول مرة في تاريخ كرة القدم يعطي الفيفا الكلمة للحكومات، قبل ذلك كان يُسمى تدخلا حكوميا، ويتسبب في إيقاف النشاط الرياضي بالدولة".