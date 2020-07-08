تعرف على قرارت الاتحاد السكندري في اجتماعه الأخير

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في جلسته التي عُقدت في الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء عدة قرارات.

ونتج عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري القرارات التالية،

- الموافقة على إنشاء شركة الاتحاد السكندرى للخدمات الرياضية و تكليف الإدارة القانونية بإتخاذ الإجراءات الخاصة بإشهار الشركة.

-اعتماد عقد الكابتن طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021 تفويض رئيس النادى بأتمام التعاقد مع رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم.

- اعتماد تمديد تعاقد الكابتن أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة لموسمين أضافيين . -

- تكليف الكابتن عمرو أبو الخير برئاسة قطاع الناشئين لكرة السلة للموسم الجديد تكليف الكابتن جمال صبرى برئاسة جهاز الكرة الطائرة بالنادى

- أعتماد تعيين الكابتن أحمد سمير مديراً فنياً للفريق

الأول للكرة الطائرة

- أعتماد تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية على النحو التالى : - الكابتن / وليد السنوسى رئيس جهاز الألعاب الفردية الكابتن / محمد الناضورى رئيس جهاز الكاراتيه الدكتورة / لمياء جودة رئيس جهاز الجمباز العام و الأيروبك الدكتورة / لبنى عروس رئيس جهاز الجمباز الإيقاعى الدكتور / عمرو حسنين رئيس جهاز السباحة الكابتن / نادية حمدى مدير فنى ألعاب قوى الكابتن / أحمد زكريا مدير فنى الكنغ فو الكابتن / محمد منير مدير فنى جودو الكابتن / محمد الشافعى مدير فنى تايكوندو.

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عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لمجلس الإدارة مع جميع رؤساء الأجهزة للألعاب

الرياضية .

- بدء نشاط كرة اليد و ذلك لمواليد 2012 و 2014 و التسجيل بإدارة النشاط الرياضى بمقر النادى بالشاطبى .

- تعديل مواعيد أستقبال السادة الأعضاء لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة التاسعة مساءً أعتباراً من يوم الأربعاء 15-7-2020 بمقر الشاطبى و فرع سموحة

- بدء الأنشطة و الألعاب الفردية والجماعية الغير تلامسية أعتباراً من 15/7/2020 مع إتخاذ جميع الاجراءات الإحترازية .

- عودة الأنشطة الرياضية بأكاديميات النادى إعتباراً من 1/8/2020 مع إتخاذ جميع الاجراءات الإحترازية .

- أستمرار عدم دخول أبناء الأعضاء أقل من 12 عام ، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بخصوص هذا الشأن حرصاً على سلامة السادة الأعضاء .

- الموافقة على تطوير مقر إدارة الاشتراكات و العضوية بمقر النادى بالشاطبى الموافقة على تطوير صالة الجيمانزيوم " الجيم " بمقر الشاطبى و فرع سموحة

- إنشاء قاعة محاضرات كبرى بفرع النادى بسموحة الموافقة على تجهيز فرع النادى بسموحة بمنطقة خاصة لألعاب الأطفال .