الجنايني: نحضر تكريم لمحمد صلاح كأول لاعب مصري يحصد البريميرليج

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تحضيرهم لتكريم يليق بمحمد صلاح نجم ليفربول الحالي، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي. وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار مع أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس": "نحضَّر تكريم يليق بمحمد صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالدوري الإنجليزي". برنامجه "أوضة اللبس": "نحضَّر تكريم يليق بمحمد صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالدوري الإنجليزي". Advertisements وتابع الجنايني: "عندما تحدثت مع محمد صلاح لأول مرة بخصوص مشكلته مع الاتحاد السابق، أخبرته بأنه لاعب محترف لديه حقوق وعليه التزامات، ولن أطلب منك أكثر من ذلك". لاعب محترف لديه حقوق وعليه التزامات، ولن أطلب منك أكثر من ذلك". يذكر أن محمد صلاح واتحاد الكرة السابق، قد نشب بينهم خلاف بسبب استغلال صورة محمد صلاح في إعلان الشركة الراعية للمنتخب المصري في ذلك الوقت، ما جعل اللاعب يدخل في مشاكل أخرى مع الشركة التي يتعاقد معها كلاعب.

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