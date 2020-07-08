طارق العشري: لن نفرط في أي لاعب من المصري.. ومحمود وادي من العناصر الأساسية

أكد طارق العشري مدرب نادي المصري، على رفضه التفريط في خدمات الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم محمود وادي بالانتقال لأحد ناديي الزمالك وبيراميدز، بحسب العديد من التقارير الصحفية التي أكدت رغبة الناديين في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني لتدعيم الخط الهجومي لفرقهما، وذلك

بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه وادي مع النادي المصري.

وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " نمر بأزمة كبيرة بسبب الحرمان من قيد اللاعبين لذلك من المستحيل التفريط في خدمات أي لاعب".

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وأضاف " محمود وادي أحد العناصر الأساسية والهامة بالنادي المصري، ولن نفرط في أي لاعب من القوام الأساسي".

وأردف " نحتاج لتدعيم الفريق بعناصر جديدة وذلك لن يحدث في ظل الحرمان من قيد اللاعبين".

ومن جانبه أكد كريم العراقي لاعب النادي المصري أنه لم يتلق أي عروض رسمية من جانب ناديي الزمالك أو الأهلي، مشيراً أنه يفضل الاحتراف الخارجي عن الانتقال لأحد الأندية المحلية.