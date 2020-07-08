الجنايني: أتمنى الرحيل عن اللجنة الخماسية.. ولا أرغب في التجديد

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن رغبته في الرحيل عن منصبه الحالي، وعدم التجديد.
وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: "لا أملك أجندة، والمجاملة أول طريق الفساد، ودائما لا أحب المجاملات فيعملي لأنه يؤثر على أدائي وأهدافي".
وتابع الجنايني: "لم أعتد أن أكون الرجل الأوحد، لم يخطر ببالي أن أكون رئيسا لاتحاد الكرة وأتمنى الرحيل ولا أرغب في التجديد للجنة الخماسية، لكن في نفس الوقت لا
ومن المقرر أنت تنتهي فترة رئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، في نهاية شهر يوليو الجاري، وإقامة انتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة، أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".
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