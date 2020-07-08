ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس خلال 5 دقائق في مباراة مثيرة



قلب ميلان الطاولة على ضيفه المتصدر يوفنتوس وحوّل تأخره أمامه بهدفين إلى فوز 4-2 في مباراة مثيرة جداً من الجولة 31 من الدوري الإيطالي مساء الثلاثاء.



وكان يوفنتوس يمني النفس بالاقتراب خطوة أكثر من اللقب، لكن ميلان نجح في كسب النقاط الثلاث وعزز بهذا الفوز من حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل، إذ بات يحتل الآن المركز الخامس مؤقتاً برصيد 49 نقطة في حين تجمّد رصيد يوفي عند 75 نقطة في الصدارة وبات يبتعد عن لاتسيو الثاني الذي خسر 2-1 على أرض ليتشي بفارق 7 نقاط.



سجّل لميلان كل من زلاتان ابراهيموفتش (62) وكيسييه (66) ولياو (67) وريبيتش (80) وليوفنتوس ادريان رابيو (47) وكريستيانو رونالدو (53).



وهذه المرة الأولى منذ آذار/مارس 1989 التي يسجل فيها ميلان أربعة أهداف في مرمى يوفنتوس، كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الفوز على اليوفي خلال مشواره التدريبي (خسر 11 مرة وتعادل 3 مرات).

المصدر: بي إن سبورت

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