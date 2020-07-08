رياضة | جوارديولا يتحدث عن خسارة البريميرليج وإمكانية التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن خسارة البريميرليج وإمكانية التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أسباب خسارة الدوري الإنجليزي كما أعرب عن رغبته في استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.

وعن السبب وراء تأخره بفارق كبير عن ليفربول، قال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "عندما تخسر 9 مباريات، لا يمكنك الفوز بالبريميرليج في الوقت الحالي، ربما كان الأمر ممكنًا في السنوات الماضية، أما الآن، فالبطل يجب عليه حصد أكثر من 90 نقطة".

وأضاف: "عندما تخسر 9 مباريات لا تفوز بالدوري، لم أكن قادرًا على حل المشكلة التي عانينا منها منذ البداية، أتذكر مواجهتنا أمام توتنهام على ملعبنا، سددوا حينها كرتين على المرمى مقابل أكثر من 20 تسديدة لنا، وانتهى اللقاء بالتعادل، وحدث نفس الأمر في المباراة الثانية، وفي المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون".

Advertisements

وعن جابريل جيسوس نجم هجوم الفريق، علق جوارديولا قائلا: "ما أريده منه هو تقديم المستوى الذي قدمه أمام ساوثهامبتون، ربما كان أفضل مستوى قدمه هذا الموسم".

وعن احتمالية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال جوارديولا: "لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم، وأمنيتي أن يستمر ميسي مع برشلونة".

وعن استئناف مانشتسر سيتي في محكمة التحكيم الرياضية على قرار الإيقاف لمدة عامين من المشاركة في المسابقات الأوروبية ، صرح جوارديولا قائلاًُ: "10 يوليو يوم القرعة، و13 من نفس الشهر سيصدر الحكم، بعد ذلك سأقول رأيي، هذا الموسم لن يتغير، وبالتالي ما يتواجد أمامنا رائع".

واختتم جوارديولا تصريحاته عن ضغطه لإقامة مباراة العودة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مدينة مانشستر قائلا:"أنا لست قويا لتلك الدرجة لترك هذا التأثير، أنا لست الرئيس، هناك بروتوكول ولم أتحدث مع يويفا، قلت كثيرًا إن رغبتنا هي اللعب في مانشستر، ولكننا سنتقبل أي مكان يقررونه، ما أريده هو مواجهة الملكي، ولكني لم أتصل بأي شخص، أنا لا أملك تلك القوة".