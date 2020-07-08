رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة 10 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق اتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف على ملعب سان ماميس.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني والذي سوف يلتقي مع إسبانيول مساء اليوم الأربعاء.

وسوف تقام تلك المباراة بين ريال مدريد وفريق ديبورتيفو ألافيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.