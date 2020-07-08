رياضة | عمرو الجنايني: استلمت اتحاد الكرة بدون نظام وقضيت على ظاهرة تأجيل المباريات بالتليفون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني: استلمت اتحاد الكرة بدون نظام وقضيت على ظاهرة تأجيل المباريات بالتليفون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة كيف قضي على ظاهرة تأجيل المباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي عانت بسببها العديد من الأندية خلال السنوات الماضية.

وقال الجنايني خلال تصريحات تلفزيونية:" قضيت على ظاهرة تأجيل المباريات بالتليفون بعد أن استلمت اتحاد الكرة بدون نظام، بعد تعييني أقنعت رؤساء اللجان بالجبلاية لتقديم استقالتهم طبقا للقانون، وفاجئتهم بقبولها".

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية:"تطبيق تقنية الفار ببطولة الدوري المصري الممتاز واجهت تحديات وتشكيك كبير حاربت مع أعضاء اللجنة ووضعنا قواعد وزمن وعوائق كثيرة للنجاح في هذا الشق أدوات تطبيق الفار قيمتها 3.5 مليون دولار، استأجرناها لمدة 3 مواسم وبعدها نمتلكها مجانا، تخيل حجم المكاسب المادية من هذا الاتجاه".

واختتم حديثه قائلا:" أنا لا أعمل بمبدأ الرجل الأوحد داخل اللجنة الخماسية نتخذ القرارت جميعنا مسؤلا عنها".