رياضة | كلوب يوجه رسالة للاعبي ليفربول قبل مواجهة برايتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه رسالة للاعبي ليفربول قبل مواجهة برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي رسالة إلى لاعبي فريقه حذرهم فيها من الاستهانة وذلك قبل مواجهة برايتون الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حسمه، ويتطلع حاليا لكسر الرقم القياسي لأعلى رصيد نقطي في موسم واحد والمسجل باسم مانشستر سيتي برصيد 100 نقطة.

وقال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي الافتراضي قبل مواجهة برايتون: "برايتون فريق كرة قدم جيد حقا، ما فعله في الموسم الماضي كان مذهلا، انتهج طريقة لعب مناسبة أكثر، المدرب جراهام بوتر يقوم بعمل جيد هناك".

وأضاف: "لقد غيروا مقاربتهم للعبة منذ فترة التوقف، لذلك لا نعرف حقا ما سنواجهه، يجب أن نكون مستعدين لذلك، بعد ذلك أمامنا مباريات أمام بيرنلي وآرسنال وتشيلسي ونيوكاسل، وجميع هذه الفرق تقاتل لسبب ما".

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وعن فترات الاستراحة خلال شوطي المباراة من أجل تناول المياه، قال كلوب: "إنها فكرة جيدة جدا، الشبان في سباق فرنسا للدراجات يشربون المياه عندما يحتاجون لذلك وليس فقط عندما يكون الجو مشمسا".

وأضاف: "أحب الفكرة من وجهة نظر مشجع رياضي، لا أعتقد أنها ستستمر للموسم المقبل لكن ربما أكون مخطئا، إنها جيدة حقا للاعبين وللمدربين، أحظى بـ10 ثوان للتحدث مع اللاعبين، ولا يعتبر ذلك تدريبا بالمعنى الحقيقي".

وعن جهازه الفني المساعد واحتمالية عدم وجود ميداليات كافة لجميع أعضاء الفريق عند التتويج، قال كلوب: "لا أعتقد أن مساهمات المعاونين كانت صغيرة، أنا متأكد من أن اللاعبين كانوا يشعرون بالجوع الشديد لو لم تكن منى نمر موجودة، وكان اللاعبين سيعودون بزيادة 5 كيلوجرامات لكل منهم لو لم يقم أندرياس كورنماير بعمل جيد".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "الميدالية التي تحصل عليها هي هنا (في إشارة إلى قلبه)، لذلك فإنها ليست بالأمر المهم، سنجد طريقة نظهر فيها تقديرنا لعمل الجميع".