رياضة | التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق إسبانيول مساء اليوم الأربعاء 8 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تقام تلك المباراة بين فريق برشلونة وفريق إسبانيول في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين برشلونة وإسبانيول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

واستقر كيكي سيتين مدرب برشلونة على التشكيل الأساسي الذي سيدخل مباراته أمام فريق إسبانيول، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

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حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - سيرجو روبرتو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز - جريزمان.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.