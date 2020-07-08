رياضة | ميدو يوجه رسالة خاصة إلى رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة خاصة إلى رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك السابق رسالة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير اتحاد الكرة حاليا بعد أن نجح فى القيام بعمله فى ادارة اتحاد الكرة المصري رغم انتمائه الكبير لنادي الزمالك.

وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية:" عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، نسي أنه ينتمي لنادي الزمالك وتعامل بحيادية واحترافية كبيرة فى الرياضية المصرية لذلك نجح في مهمته".

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق:"عمرو الجنايني يمتلك علما كبيرا للزمالك في منزله، لكن حينما تقيم عمله في اتحاد الكرة الكل يشهد له بالنجاح بعد أن تولي هذه المسؤولية بل أن جماهير الزمالك هي الغاضبة منه حاليًا وتتهمه بمجاملة الأهلي وهو دليل على حياديته الكبيرة".

يذكر أن عمرو الجنايني قد تولي رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت خلال الصيف الماضي عقب إقصاء منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب إفريقيا من دور ثمن النهائي واستقالة هاني أبوريدة ومجلسه.