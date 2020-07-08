رياضة | تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير أوروبية اليوم أن إدارة نادى برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو تجهز عرض تاريخي من أجل ضم النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقالت صحيفة إكسبرس أن نادي برشلونة سيقدمون عرضاً تاريخياً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار، حيث سيتم مبادلته بكل من جريزمان وديمبيلي.

وأضافت الصحيفة أن نادى برشلونة سيحاول عودة النجم البرازيلي مرة أخري لملعب الكامب نو حيث يسعي بارتوميو لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد بعد كثرة إصابات ديمبلي وعدم انسجام جريزمان مع الفريق.

يذكر أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني بمبلغ قدره 300 مليون يورو.