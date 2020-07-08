رياضة | كورونا يُكبد الأندية الأوروبية خسائر فادحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا يُكبد الأندية الأوروبية خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير إحصائي اليوم الثلاثاء، أن الأندية الأوروبية ستتكبد خسائر مالية فادحة بسبب تفشي فيروس كورونا، منذ توقف النشاط الكروي في منتصف شهر مارس الماضي.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية "إيكا" في تقريرها اليوم، أن جائحة كورونا كبدت الأندية نحو 4.5 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.

وأكدت إيكا، أن خسائر الموسم الجاري ستبلغ 1.6 مليار يورو، في الوقت الذي تبلغ فيه خسائر الأندية الأوروبية خلال الموسم المقبل 2.4 مليار يورو.

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وستبلغ الخسائر في الدوريات العشر الكبرى في أوروبا فقط نحو 3.6 مليار يورو، في الوقت الذي تبلغ فيه خسائر بيع التذاكر نحو 1.6 مليار يورو.

يذكر أنه من بين تلك الدوريات، تم إلغاء الدوري الهولندي والفرنسي والاسكتلندي، فيما تم استكمال باقي الدوريات دون جماهير.

كما تشهد عائدات البث التليفزيوني تراجعاً رهبياً، في ظل عزوف الجماهير عن متابعة العديد من المباريات، في ظل اقامتها دون جمهور.

وأتمت إيكا، أنه من غير المحدد حتى الآن، معرفة الموعد النهائي لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى.