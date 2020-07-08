رياضة | شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير تكاليف صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي هي 21 مليون جنيه مع وجود بند بحصول المقاولون العرب على نسبة 20 من إعادة البيع".

وأضاف :"الكثير يتحدث على أن طاهر سيكون مستقبل للكرة المصرية وليس للنادي الأهلي فقط".

وتابع :"دائما ما نتوقف أمام نادي المقاولون العرب مخزن لا ينضب فهناك أسماء كبيرة خرجت من هذا النادي وأهمها محمد صلاح نجم مصر الأول وإفريقيا بلا منازع".