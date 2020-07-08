رياضة | تشكيل مانشستر سيتى المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتى المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأربعاء نادي مانسشتر سيتي على أرضه نظيره نادى نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل اليوم:

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حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: والكر، جارسيا، لابورت، ميندي.

خط الوسط: الكاي جوندوجان، دي بروين، دافيد سيفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جبريل جيسوس، رياض محرز.