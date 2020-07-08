رياضة | شوبير: انفراجة في أزمة أزارو مع فايلر.. وصالح جمعة سيتمسك بالفرصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: انفراجة في أزمة أزارو مع فايلر.. وصالح جمعة سيتمسك بالفرصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن مشاركة صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق جاء بعد موافقة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، كما كشف أيضا عن موقف المغربي وليد أزارو من الاستمرار مع النادي.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الكثير يتسائل عن مصير عدد من اللاعبين داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي".

وتابع :"صالح جمعة لم يشارك في تدريبات الأهلي إلا بموافقة كاملة من رينيه فايلر ومنح الموافقة على تواجده".

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وزاد :"صالح ممتن وسعيد جدا ويؤكد بأنه سيتمسك الفرصة إلى أقصى درجة ولن يفرط فيها".

وواصل :"أما عن موقف وليد أزارو فيبدو أن هناك انفراجة كبيرة جدا بين والمدرب السويسري رينيه فايلر وبين اللاعب".

وأكمل :"أزارو يرغب في البقاء داخل النادي الأهلي ومسؤوليه يعرفون قيمة اللاعب".

وأتم حديثه :"الأهلي مصمم بالحفاظ على اللاعب المغربي، وفايلر أبلغ إدارة النادي الأحمر بأنه لا يمانع في عودة اللاعب".