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فايلر يخضع لفحوصات ومسحة كورونا اليوم بعد عودته من سويسرا

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جدة - عمرو شويل يُجري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسحة وتحاليل كورونا اليوم الأربعاء وهو الموعد الذي تم تحديده للمدرب بعد عودته من سويسرا مساء أول أمس الاثنين برفقة مساعدة بينكيل، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعدما قضي إجازة في بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي ، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

ولم يُسمح لفايلر بقيادة تدريبات الأهلي قبل اجراء مسحة كورونا وفقاً لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، حيث من المقرر أن لا يختلط المدرب السويسري بلاعبي الأهلي قبل ظهور نتيجة مسحته التي من المفترض ظهورها مساء غداً الخميس، وبالتالي فلن يقود التدريبات قبل يوم الجمعة أو السبت المقبلين.

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وحصل فايلر على عدده تقارير من مساعده سيزا الأول عن تدريبات الفريق طوال الفترة  الماضية  والثاني عن الوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق منذ العودة للتدريبات، والثالث عن اللاعبين المعارين الذين أوصى فايلر بإعادة تقييمهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

 

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