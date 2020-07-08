«خلال 5 دقائق»..ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس برباعية بالدوري الإيطالي

قلب ميلان الطاولة على ضيفه يوفنتوس، بعدما حوّل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز برباعية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بهدفين عن طريق أدريان رابيو وكريستيانو رونالدو في الدقائق 47 ,الفرنسي انطلق بالكرة من نصف ملعب يوفنتوس، واستمر في التقدم، ثم سدد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الـ18.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني شباك ميلان بالدقيقة 53، بعدما وصلت الكرة له بتمريرة رائعة من كوادرادو، وخادع رومانيولي، ثم سدد في شباك دوناروما.

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بعد ذلك انتفض أصحاب الأرض، وسجل إبراهيموفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وفي الدقائق 66 و67 سجل كيسي ولياو، هدفين لميلان في شباك تشيزني.

وفي الدقيقة 80 أحرز أنتي ريبيتش الهدف الرابع لميلان في شباك السيدة العجوز.

وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا له وثالثًا لليوفي لكن تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

لتنتهي المباراة بفوز ميلان على يوفنتوس (4-2)، وتجمد رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، ورفع ميلان رصيده للنقطة 49 في المركز الخامس.