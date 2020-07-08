شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: أعمل بدون أجندة.. ولا أسعى إلى رئاسة «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني،رئيس اللجة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه يعمل بدون أجندة أو مصلحة، خاصة بعد قراره بعدم خوض سباق انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئاسة.
وقال الجنايني، في تصريحات على فضائية النهار، إنه لم يخطط إلى الاستمرار على كرسي رئاسة الاتحاد، ولا يتمنى أن يتم المد إلى «اللجنة الخماسية» ويرغب في الرحيل بعد إجراء انتخابات، لكنه عاد وأكد أنه إذا تم تكليفه من قبل الدولة فلا يستطيع الرفض.
وأشار الجنايني إلى أنه تم تطبيق تقنية «فار» في توقيت قياسي، ونجح في الاستعانة بالشركات التي تطبق التقنية في الدوريات الأوروبية، ووضع بندا في التعاقد تتيح له امتلاك تلك الأجهزة بعد إيجارها بـ3 سنوات ونصف.
وشدد الجنايني على أن هناك مفاوضات لعودة التعاون مع شركة «بريزنتيشن» راعي الاتحاد السابق، بعد فسخ العقد معها لعدم الالتزام بالبنود.
وأضاف انه سيعيد تسويق الدوري المصري الممتاز، وسيعين سفراء للدوري الممتاز في العالم من النجوم والرموز السابقين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
77,279
-
تعافي
21,718
-
وفيات
3,489
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: أعمل بدون أجندة.. ولا أسعى إلى رئاسة «الجبلاية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.