شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: أعمل بدون أجندة.. ولا أسعى إلى رئاسة «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني،رئيس اللجة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه يعمل بدون أجندة أو مصلحة، خاصة بعد قراره بعدم خوض سباق انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئاسة.

وقال الجنايني، في تصريحات على فضائية النهار، إنه لم يخطط إلى الاستمرار على كرسي رئاسة الاتحاد، ولا يتمنى أن يتم المد إلى «اللجنة الخماسية» ويرغب في الرحيل بعد إجراء انتخابات، لكنه عاد وأكد أنه إذا تم تكليفه من قبل الدولة فلا يستطيع الرفض.

وأشار الجنايني إلى أنه تم تطبيق تقنية «فار» في توقيت قياسي، ونجح في الاستعانة بالشركات التي تطبق التقنية في الدوريات الأوروبية، ووضع بندا في التعاقد تتيح له امتلاك تلك الأجهزة بعد إيجارها بـ3 سنوات ونصف.

وشدد الجنايني على أن هناك مفاوضات لعودة التعاون مع شركة «بريزنتيشن» راعي الاتحاد السابق، بعد فسخ العقد معها لعدم الالتزام بالبنود.

وأضاف انه سيعيد تسويق الدوري المصري الممتاز، وسيعين سفراء للدوري الممتاز في العالم من النجوم والرموز السابقين.

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