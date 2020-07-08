شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: المقاولون قادر على تعويض طاهر ورشحته للزمالك من قبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر كان يرغب في خوض تجربة الاحتراف، وأضاف علاء خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "طاهر محمد طاهر لاعب مفيد جدا طالما أنه جاهز وسليم، ويعد من أفضل اللاعبين الذين يتدربون معنا حاليا في المقاولون".

وتابع : "المقاولون قادر على توفير بدائل بعد رحيل طاهر".

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وقال المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن طاهر محمد يجيد تماما في المركز 10 أو الجناح الأيسر مضيفا "من أفضل مميزات طاهر محمد أنه دائما يتجه نحو المرمى، كما يملك شخصية اللعب في الأندية الكبيرة ولديه ثقة في نفسه".

وأكمل : "طاهر محمد سيكون من أفضل اللاعبين في مصر العام المقبل ورشحت طاهر محمد بجانب اثنين لاعبين اخرين لأحد مدربي الزمالك".