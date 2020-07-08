شكرا لقرائتكم صدقي: انتصارات الفراعنة بأمم أفريقيا كانت خادعة.. الأداء سيتطور مع البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحديه للمباراة المقبلة في كأس مصر ضد نادي الزمالك وقال إنه يأمل في بلوغ نهائي المسابقة على حساب القلعة البيضاء الا أن موعد المباراة ومكانها لم يحدد بعد من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وعن المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أكد حمادة صدقي أنه نجح في تطوير الفريق من خلاله جعله اللاعبين أكثر فعالية بشكل أكبر بخلاف أن رمضان صبحي ساعده بالتألق الشديد للفريق.

واستطرد أضاف حمادة صدقي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" أن الحديث عن حظوظ الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات افريقيا أصبحت متساوية مع الفرق المنافسة بعد الغاء نظام الذهاب والعودة من قبل الاتحاد الافريقي.

وتفاءل حمادة صدقي بشأن حظوظ منتخب مصر في التأهل الى كأس أمم أفريقيا وأن الفريق مع حسام البدري سيتطور خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد محمد صلاح ومجموعة اللاعبين الحاليين الدوليين.

وأشار مدرب سموحة الى ان تأخر اتحاد الكرة في اختيار الجهاز الفني للمنتخب عقب أمم أفريقيا سبب أزمة المستوى الحالي للمنتخب الوطني الأول، كما أن المستوى خلال بطولة أمم أفريقيا كان ضعيفاً والانتصارات التي حققها الفريق في البطولة بالدور الأول كانت خادعة جداً لأنه لم يقدم مستوى فيها.

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنى تولى مسئولية الفراعنة في فترة صعبة جدًا موضحا أنه غير راضى عن التعادلين في بداية مشواره أمام كينيا وجزر القمر.

أضاف البدري في تصريحات تلفزيونية:" الجهاز الفني الحالي واجه ظروفا صعبة في بداية عمله بإصابة كوكا ومحمد صلاح وعدم انضمام مصطفى محمد ورمضان صبحي لانشغالهما ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا".

تابع البدري:" جهاز منتخب مصر على قلب رجل واحد والعلاقة بيننا مميزة في الجهاز الفني كل شخص له دوره وطريقته في التعامل مع اللاعبين والإعلام والآخرين".

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وواصل :" ليس شرط أن نضم كل محترف للمنتخب وإذ كان هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا هذا الأمر سيكون بالنسبة لي مشكلة وسيكون من الصعب أن يتواجد هذا اللاعب معي فمصلحة الفريق أهم شىء لدي".

وتحدث البدري عن علاقته بجوزيه قائلا:" تعلمت من جوزيه الكثير جدًا وتعاونت معه لمدة 8 سنوات كان لديه قدرات قيادية ومميزات في التعامل وشربت منه السيطرة على غرفة الملابس وهو أكثر مدرب استفدت منه ولا يوجد مشاكل بيني وبينه وأول طلب لجوزيه في فترته الثانية كان وجودي معه".

أكمل :"كان لدي رهبتين أثناء تولي القيادة الفنية للأهلي بعد جوزيه الأولى هي تولى مسؤولية النادي الأهلي والثانية أن الولاية كانت بعد جوزيه مدرب كبير واللاعبين يحبونه وحقق نجاحات كبيرة جدًا".

وأردف :"غرفة الملابس أهم شىء للمدرب في قيادة أي فريق وتمثل الكثير للمدرب ولها دور كبير سواء في النجاح أو الإخفاق".

أكد :" حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي الثلاثي تاريخ كبير جدًا ولهم أسمائهم وأعطوا للأهلي بشكل مميز وأطلب من الناس عدم الحزن على رحيلهم

واختتم :"مستوى رمضان صبحي اختلف في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لأنه كان قائدًا وتحمل المسؤولية".