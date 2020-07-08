شكرا لقرائتكم ثنائي الذئاب الأجانب يعودان لمصر الأسبوع المقبل تمهيداً لإجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود ثنائي المقاولون العرب، التونسي سيف الدين الجزيري، وعبد الله ياسين، إلى مصر بداية الأسبوع المقبل تمهيداً لإجراء المسحة الأولى للكشف عن كورونا من أجل الانضمام إلى الفريق، استعداداً لبطولة الدوري العام المقرر عدتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث كان الثنائي قد سافرا مع بداية انتشار الوباء وتوقف النشاط.

من جانبه، أكد علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون، في تصريحات خاصة، أن التأشيرة كانت سبب تأخر وصول سيف الدين الجزيري بالتحديد، ولكن تم استخراجها وسيعود اللاعبان بداية الأسبوع المقبل لإجراء مسحة كورونا.

وكان المقاولون قد عاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي بعد إجراء المسحة الأولى، وأكدت نتائج أول مسحتين سلامة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، فيما ثبت إيجابية حالة واحدة فقط من عمال غرف خلع الملابس وتم عزلها دون الاختلاط بأي لاعب.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.