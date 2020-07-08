شكرا لقرائتكم بابافاسيليو يجتمع بالحهاز المعاون في وادي دجله لرسم خطة المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، جلسة مع أفراد جهازه المعاون لرسم خطة معسكر الإعداد المغلق الذى من المقرر أن يقام فى منتجع دجلة بالعين السخنة، حيث يهدف الجهاز الفنى للفريق لاستعادة اللاعبين مستواهم الفنى والبدنى فى أسرع وقت، استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 والذى تقرر أن يكوون يوم 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررا إقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.

ويخطط الجهاز الفنى لوادى دجلة، لإقامة مباريات ودية خلال معسكر الإعداد الذى سسكون لمدة أسبوعين، كما سيتناقش المدير الفنى مع أفراد جهازه المعاون حول كيفية تحقيق أكبر استفادة من المعسكر.

وخضع الأحد الماضى، لاعبو وادى دجلة، والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية الثالثة، للتأكد من عدم إصابة أى منهم بفيرس كورونا، حيث كانت أثبتت المسحة الثانية إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وتم تعطيل التدريبات الجماعية لمدة يومين بسبب ظهور تلك الحالة، قبل أن يعود الفريق لاستئناف مرانه الجماعى بشكل طبيعى وأجرى اليوم المسحة الثالثة.

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وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

ودعا ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، بعدها اللاعبين والجهاز الفنى لعقد جلسة، لرسم خطة المرحلة المقبلة، وتحديد الأساليب التى سيتم السير عليها، خاصة بعدما اكتشف إصابة أحد اللاعبين بالفيرس