شكرا لقرائتكم رئيس وادي دجلة: نحتاج فترة انتقالات ثالثة لأننا معرضون لكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، أن الأندية المصرية مقبلة على كارثة في ظل استكمال مباريات الدوري، مطالبا عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعمل فترة انتقالات ثالثة لتفادي أزمة غياب اللاعبين للإصابات المحتملة بفيروس كورونا.

وقال سامي في تصريحات تليفزيوينة، أن استكمال الدوري حتى أكتوبر وعدم فتح الباب أمام الانتقالات قبل نهاية الدوري سيؤدي لإبرام تعاقدات ضعيفة من جانب الأندية.

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وأكمل: "الأندية تقوم بعمل تعاقدات بين كل موسم والآخر، وعندما تنتهي كل الدوريات قبلنا بل وتبدأ الموسم الجديد قبل ان ننتهي نحن، وهنا سنكون في كارثة".

وأكد رئيس وادي دجلة أن الأندية ستضطر لعمل صفقات بير سلم وذلك لأن فترات الانتقالات تم فتحها في كل الدول قبلنا وأندية الدول الأخرى ستجري تعاقدات قبلنا".

تنتهي فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد إقامة الانتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020 أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".