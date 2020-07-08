شكرا لقرائتكم الغندور: مرتضى منصور يستدعى أوباما لمكتبه بعد أنباء مفاوضات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تواصل مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم وأخبره بضرورة حضوره عصر اليوم إلى مكتبه في مقر النادى بميت عقبة.

وأضاف الغندور في برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، أن يوسف أوباما يتبقي في عقده موسم كامل بخلاف الموسم الجاري ولا صحة مطلقا لما يتردد عن انتقاله للنادى الأهلي .

ويأتى استدعاء رئيس نادي الزمالك فى إطار بدء مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد العقد والتوقيع علي عقود جديدة لمدة خمس سنوات، حيث تلقي اللاعب وعد من مسؤولو الزمالك اللاعب بزيادة راتبه السنوي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلي 10 ملايين جنيه" تخوفا من دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب في ظل أحقيته في التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل".

واستكمل الغندورأن التونسي فرجانى ساسي سيصل إلى القاهرة غدا فيما يصل المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم يوم 12 من الشهر الجاري، تمهيدا للانتظام مع الفريق في التدربيات بعدما غادر الثلاثى مصر عائدين إلى بلادهم تونس والمغرب في ظل توقف النشاط.

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فيما أكد فاروق جعفر أن صفقات الزمالك جميعهم تمت بموافقة المدرب الفرنسي كارتيرون مش بمزاج الإدارة ولا لجنة الكرة، مشددا على وجود اختبارات للناشئين في نادى الزمالك أول الشهر المقبل .